19.04.2025 (13:55)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 19 апреля 2025 г.)

Вчера вечером Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» и прикрывающих его зенитных ракетных систем NASAMS производства Норвегии. Цели удара достигнуты. Все объекты уничтожены.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Поповка, Мирополье Сумской области и Уды Харьковской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Погребняковка, Стецковка, Гороховатка, Купянск, Садовод Харьковской области, Кировск, Редкодуб Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики. Противник потерял до 265 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и два склада боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Иванополье, Григоровка, Васюковка, Заря, Клебан-Бык, Константиновка и Новооленовка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 365 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены 13 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, включая четыре производства стран НАТО, американская пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Гродовка, Лысовка, Богдановка, Красноармейск и Миролюбовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 350 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США, боевую машину пехоты «Marder» производства ФРГ и бронетранспортер VAB производства Франции. Уничтожены пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Богатырь, Новополь Донецкой Народной Республики, Червоное и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольговка, Антоновка, Никольское и Днепровское Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина «Kirpi» турецкого производства, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142-х районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 151 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 52743 беспилотных летательных аппарата, 604 зенитных ракетных комплекса, 22947 танков и других боевых бронированных машин, 1542 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23874 орудия полевой артиллерии и минометов, 34352 единицы специальной военной автомобильной техники.

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