19.04.2025 (17:30)

В Москве состоялась Вторая международная научно-практическая конференция «Память сильнее оружия»

В период с 17 по 18 апреля в Российском государственном социальном университете под руководством председателя Военно-мемориального комитета при Совете министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств генерал-майора Александра Кириллина состоялась Вторая международная научно-практическая конференция по военно-мемориальной деятельности «Память сильнее оружия».

В Конференции приняли участие представители государственных органов, исторических обществ, ветеранских и общественных организаций, корпуса военных атташе иностранных государств и Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ.

В официальной части мероприятия выступили директор Департамента Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества, государственный советник 1 класса Олег Погорелов, ректор Российского государственного социального университета Андрей Хазин и советник Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ Ирина Золотарёва.

В приветственном слове Александр Кириллин отметил, что сохранение исторической правды, воинских ритуалов и славных ратных традиций – священный долг государства и его вооруженных сил. Совершенствованию

и систематизации этой работы Министерство обороны Российской Федерации уделяет особое внимание.

В рамках программы Конференции участники обсудили вопросы дальнейшего развития военно-мемориальной деятельности Министерства обороны Российской Федерации и сохранения памяти о погибших воинах, отдавших свою жизнь, защищая Отечество.

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