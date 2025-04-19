Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.04.2025 (17:30)

В Москве состоялась Вторая международная научно-практическая конференция «Память сильнее оружия»

В период с 17 по 18 апреля в Российском государственном социальном университете под руководством председателя Военно-мемориального комитета при Совете министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств генерал-майора Александра Кириллина состоялась Вторая международная научно-практическая конференция по военно-мемориальной деятельности «Память сильнее оружия».

В Конференции приняли участие представители государственных органов, исторических обществ, ветеранских и общественных организаций, корпуса военных атташе иностранных государств и Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ.

В официальной части мероприятия выступили директор Департамента Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества, государственный советник 1 класса Олег Погорелов, ректор Российского государственного социального университета Андрей Хазин и советник Секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ Ирина Золотарёва.

В приветственном слове Александр Кириллин отметил, что сохранение исторической правды, воинских ритуалов и славных ратных традиций – священный долг государства и его вооруженных сил. Совершенствованию
и систематизации этой работы Министерство обороны Российской Федерации уделяет особое внимание.

В рамках программы Конференции участники обсудили вопросы дальнейшего развития военно-мемориальной деятельности Министерства обороны Российской Федерации и сохранения памяти о погибших воинах, отдавших свою жизнь, защищая Отечество.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
СМО СНГ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false