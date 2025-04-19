19.04.2025 (17:00)

В Минске завершилась Международная олимпиада по физике среди воспитанников довузовских образовательных учреждений государств – участников СНГ

11 апреля в Республике Беларусь в Минском суворовском военном училище состоялась церемония награждения победителей и призеров Международной олимпиады по физике среди воспитанников довузовских образовательных учреждений государств – участников СНГ.

Олимпиада проводилась с 7 по 11 апреля.

В интеллектуальных баталиях соревновались воспитанники 10-11 классов. Для участников Олимпиады были подготовлены сложнейшие задачи и тесты, для решения которых ребятам пришлось применить все свои знания и навыки.

Эксперты, присутствующие на интеллектуальных баталиях, отметили, что, несмотря на высокий уровень олимпиады, участники оказались хорошо подготовленными и справились со всеми заданиями. В борьбе за лидерство все команды проявили себя очень достойно.

Победителем абсолютного первенства финального этапа Международной олимпиады и обладателем Кубка Министра обороны Российской Федерации, Председателя Совета министров обороны государств – участников СНГ стала команда Санкт-Петербургского суворовского военного училища.

На традиционно высоком уровне выступили воспитанники Минского суворовского военного училища. Они завоевали серебряную медаль Олимпиады.

Следом за представителями Беларуси на пьедестале почета расположились воспитанники Военно-академического лицея Министерства обороны Республики Узбекистан «Темурбеклар мактаби».

В личном первенстве среди 10-х классов лидерами стали – Илья Хехнев из Минского суворовского военного училища (3-е место), воспитанник Санкт- Петербургского суворовского военного училища Максим Романовский (2-е место) и представитель Санкт-Петербургского суворовского военного училища Иван Егоров, который занял 1-е место.

Среди 11-х классов лучшими были воспитанник Военно-академического лицея «Темурбеклар мактаби» Шерали Курбонбоев – 3 место, второе место у Игоря Великанова из Санкт-Петербургского суворовского военного училища и воспитанник этого же училища Михаил Ковалев завоевал золотую медаль.

За проявленное стремление к знаниям, активное участие в Олимпиаде и волю к победе наградили участников команды Кыргызского национального военного лицея имени генерал-майора Даира Асанова.

На торжественной церемонии награждения победителей и призеров заместитель Секретаря Совета министров обороны государств – участников СНГ полковник Виктор Чумаков отметил, что Олимпиада способствует развитию интеллектуального потенциала учащейся молодежи стран СНГ, расширению форм международного сотрудничества и общения, укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами.

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