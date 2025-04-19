19.04.2025 (16:30)

В Военной академии Республики Беларусь подвели итоги финального этапа IХ Международной олимпиады курсантов государств – участников СНГ по иностранному языку

С 6 по 11 апреля 2025 года в Республике Беларусь на базе Военной академии Республики Беларусь (г. Минск) прошел финальный этап IХ Международной олимпиады курсантов военных образовательных организаций высшего образования государств – участников СНГ по иностранному языку.

Курсанты стран Содружества выполняли задания, направленные на проверку знаний, умений и навыков перевода и владения иностранным языком.

Общей темой в этом году стало «Цифровизация и её влияние на общество».

Оценивало знания курсантов компетентное жюри, в состав которого были приглашены опытные специалисты в области английского языка из числа профессорско-преподавательского состава гражданских вузов, а также руководители команд стран СНГ.

Все конкурсанты проявили волевые качества, показали блестящие знания, эрудицию, знание грамматики английского языка, богатство лексики, навыки восприятия письменной и устной иностранной речи.

По итогам абсолютного личного первенства весь пьедестал почета заняли курсанты Военного университета им. князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации Тимур Ибрагимов (3-е место), Арсений Фахрутдинов (2-е место) и Владислав Кизеев (1-е место).

Члены жюри также отметили курсантов Института военной авиации Министерства обороны Республики Узбекистан – Авазбека Турсунова– он завоевал бронзу в третьем туре в личном первенстве и Артема Тюлькина, получившего серебряную медаль в личном первенстве этого тура.

Победителем абсолютного командного первенства стала команда курсантов Военного университета им. князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации.

Российская команда получила главный приз Олимпиады – Кубок Министра обороны Российской Федерации, Председателя Совета министров обороны государств – участников СНГ.

Второе место – у команды Института военной авиации Министерства обороны Республики Узбекистан, третье – у курсантов Военной академии Республики Беларусь.

Команды Военного института радиоэлектроники и связи Министерства обороны Республики Казахстан и Военного института Вооруженных Сил Кыргызской Республики получили специальный приз за проявленное стремление к знаниям, активное участие в Олимпиаде и волю к победе.

В церемонии награждения приняли участие начальник Военной академии Республики Беларусь генерал-майор Андрей Горбатенко и заместитель Секретаря Совета министров обороны государств – участников СНГ полковник Виктор Чумаков.

Было отмечено, что подобные мероприятия позволяют повысить международное доверие, развитие дружественных связей и обмен научно-образовательным опытом между военными ВУЗами государств – участников СНГ, а каждый участник получил главную награду – знания и навыки, которые навсегда останутся у него и будут востребованы в дальнейшей служебной деятельности.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице