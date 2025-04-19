19.04.2025 (16:00)

В преддверии Дня Победы юнармейцы Омской области навестили ветерана Великой Отечественной войны Георгия Хасанова

Участники юнармейского отряда «Патриоты России» гимназии №146 Омской области навестили 104-летнего ветерана Великой Отечественной войны Георгия Хасаиновича Хасанова, в преддверии Дня Победы.

Юнармейцы исполнили для ветерана песню и прочитали стихи о войне. Георгий Хасаинович поделился с ребятами воспоминаниями и событиях войны, после чего пожелал ребятам успехов в учебе и поблагодарил педагогов за воспитание юных патриотов Отечества.

Основная цель мероприятия – патриотическое воспитание молодого поколения, сохранение исторической памяти и взаимосвязь между поколениями будущих и бывших защитников Отечества.

Справочно:

Родился 20 октября 1920 года в селе Талтубек Советского района Северо-Казахстанской области. Георгий Хасаинович был призван на военную службу 24 августа 1939 года. С июня 1941 года по май 1942 года командовал взводом на Юго-Западном фронте. Был ранен, но вернулся в строй, войну закончил в сентябре 1945 года в Харбине на Дальневосточном фронте.

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

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