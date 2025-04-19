19.04.2025 (15:30)

Юнармейцы Красноярского края приняли участие в смотре-конкурсе санитарных дружин

Юнармейцы Красноярского края приняли участие в районном смотре-конкурсе санитарных дружин.

В ходе соревнований санитарных формирований юные патриоты показали свои знания и практические навыки в строевой подготовке, при оказании неотложной медицинской помощи пострадавшим, надевании противогаза, соревновались в разборе-сборке автоматов АК-47, а также приняли участие в викторине на знание воинских званий. Поддерживали ребят и делились свои м опытом в ходе мероприятия ветераны Вооруженных Сил РФ.

Жюри оценивало ребят как индивидуально, так и в составе команд. По результатам мероприятия были определены победители в каждой номинации, которые получили дипломы и памятные подарки.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице