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19.04.2025 (15:30)

Юнармейцы Красноярского края приняли участие в смотре-конкурсе санитарных дружин

Юнармейцы Красноярского края приняли участие в районном смотре-конкурсе санитарных дружин.

В ходе соревнований санитарных формирований юные патриоты показали свои знания и практические навыки в строевой подготовке, при оказании неотложной медицинской помощи пострадавшим, надевании противогаза, соревновались в разборе-сборке автоматов АК-47, а также приняли участие в викторине на знание воинских званий. Поддерживали ребят и делились свои м опытом в ходе мероприятия ветераны Вооруженных Сил РФ.

Жюри оценивало ребят как индивидуально, так и в составе команд. По результатам мероприятия были определены победители в каждой номинации, которые получили дипломы и памятные подарки.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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