19.04.2025 (15:00)

Акцию «Военная служба по контракту - твой выбор!» провели в Пензе

Информационно-агитационную акцию «Военная служба по контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации – твой выбор!» провели специалисты пункта отбора на военную службу города Пенза. Мероприятие прошло в рамках всероссийской ярмарки трудоустройств «Работа России. Время возможностей».

В ходе акции инструкторы пункта отбора на военную службу по контракту рассказали горожанам об особенностях заключения контракта, льготах и социальных гарантиях, которые получают военнослужащие и члены их семей. Также специалисты ответили на все вопросы кандидатов и вручили им памятки, в которых перечислены контакты и адреса, по которым следует обратится для заключения контракта и перечень необходимых документов.

Основной целью мероприятия стало информирование граждан, находящихся в поиске работы, популяризация военной службы у населения. Подобные акции проходят регулярно не только в Пензенской области, но и в 29 субъектах Российской Федерации, которые находятся в зоне дислокации Центрального военного округа.

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