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19.04.2025 (14:30)

В Ленинградском военном округе подготовлено более 500 водителей с навыками экстремального вождения

Около 500 водителей с навыками экстремального вождения подготовили инструкторы автобронетанковой службы для воинских частей Ленинградского военного округа.

Курс интенсивной подготовки по экстремальному вождению для перевозки личного состава, опасных грузов и материальных средств прошло на современных военных колесных автомобилях заводов КамАЗ, УАЗ, УРАЛ и ГАЗ.

На практических занятиях военнослужащие отработали приемы маневрирования на скоростной трассе, движения в составе колонн на максимально допустимых скоростях на горных дорогах с крутыми спусками, подъемами и косогорами.

Военнослужащие повысили мастерство в преодолении оврагов, искусственных и естественных препятствий, участков вязкого грунта с использованием штатных средств самовытаскивания.

На завершающем этапе учебного курса экстремального вождения обучаемые сдавали итоговые экзамены по теоретическим основам управления автомобилем и совершили многокилометровый марш.

Пресс-служба Ленинградского военного округа
Метки:
Ленинградский военный округ
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