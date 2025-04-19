19.04.2025 (14:00)
Танкисты Ленинградского военного округа совершили 150 километровый марш по пересеченной местности
Военнослужащие танковых подразделений Ленинградского военного округа совершили 150 километровый марш по пересеченной местности на танках Т-80.
В составе танковой роты экипажи преодолели малознакомый участок местности. По замыслу тренировки по пути следования могла находиться диверсионно-разведывательная группа условного противника, в связи с чем было принято решение о постоянном взаимодействии с разведывательным подразделением, которое при помощи БПЛА прокладывало маршрут танкистам.
В ходе тренировки были отработаны навыки механиков-водителей и командиров танков. На протяжении маршрута были организованы препятствия их поваленных деревьев, крутые склоны
По завершению марша военнослужащие выполнили стрельбы из штатного оружия экипажа и вооружения танков.