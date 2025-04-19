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19.04.2025 (14:00)

Танкисты Ленинградского военного округа совершили 150 километровый марш по пересеченной местности

Военнослужащие танковых подразделений Ленинградского военного округа совершили 150 километровый марш по пересеченной местности на танках Т-80.

В составе танковой роты экипажи преодолели малознакомый участок местности. По замыслу тренировки по пути следования могла находиться диверсионно-разведывательная группа условного противника, в связи с чем было принято решение о постоянном взаимодействии с разведывательным подразделением, которое при помощи БПЛА прокладывало маршрут танкистам.

В ходе тренировки были отработаны навыки механиков-водителей и командиров танков. На протяжении маршрута были организованы препятствия их поваленных деревьев, крутые склоны

По завершению марша военнослужащие выполнили стрельбы из штатного оружия экипажа и вооружения танков.

           

Пресс-служба Ленинградского военного округа
Метки:
Ленинградский военный округ , Танковые войска
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