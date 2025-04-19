19.04.2025 (13:30)

Подразделения радиационной химической и биологической защиты провели комплексную тренировку на полигоне Ленинградского военного округа

Среди подразделений РХБ защиты Ленинградского военного округа прошли тренировки по преодолению участка местности в условиях имитации применения условным противником оружия массового поражения и обработке специальной и военной техники на одном из общевойсковых полигонов в Ленинградской области.

Входе практического занятия с личным составом были задействованы специальные разведывательные химические машины РХМ-УАЗ «Патриот». Их используют в целях первичного осмотра территории, заборы проб грунта, воздуха и воды анализируются экспресс-тестами в мобильной лаборатории без выхода на открытый воздух. Кроме необходимого оборудования, военнослужащие способны оперативно передавать полученные данные по защищённым узлам связи.

Расчеты специальной обработки выполнили нормативы по дегазации, дезактивации и дезинфекции условно зараженной техники с применением авторазливочных станций АРС-14КМ на базе КаМАЗ и специальных растворов. Нормативы были выполнены на пунктах специальной обработки условно зараженной техники и санитарной обработки личного состава.

Данные тренировки проводятся на регулярной основе для оттачивания профессиональных навыков специалистов РХБ защиты ЛенВО.

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