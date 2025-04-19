19.04.2025 (13:00)

Фрегат «Адмирал флота Головко» вышел в Атлантику

Фрегат Северного флота «Адмирал Головко», выполняющий задачи своего первого дальнего похода, прошёл пролив Гибралтар и вышел в Атлантический океан.

В Средиземном море североморцы выполнили задачи в составе оперативного соединения Военно-морского флота России.

Также моряки приняли участие в двухстороннем военно-морском учении «Мост дружбы-2025» с участием кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации и Военно-морских сил Арабской Республики Египет.

Экипаж фрегата продолжит выполнение задач в назначенных районах Атлантического океана.

Дальний поход фрегата «Адмирал Головко» начался 2 ноября 2024 года с его выходом из главной базы Северного флота – Североморска. Всего с начала похода кораблём пройдено около 29000 морских миль.

Основная задача похода – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

Фрегат «Адмирал Головко» – это современный многоцелевой корабль с высокоточным ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах.

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