19.04.2025 (12:30)

Специалисты по физической подготовке и спорту общевойскового объединения ВВО из Приамурья, оборудовали полосу препятствий в зоне СВО

Специалисты по физической подготовке и спорту Амурского общевойскового объединения оборудовали полосу препятствий в одном из тыловых районов, для тренировки военнослужащих, прибывших в зону специальной военной операции (СВО) с целью выполнения боевых задач.

Оборудованная полоса препятствий является не стандартной и включает в себя ряд элементов, позволяющих тренировать специальные физические навыки военнослужащих, таких как спешивание, преодоление естественных и искусственных препятствий, инженерных заграждений, а также элементы ближнего боя в окопе. Упражнения направлены на повышения уровня физической подготовки военнослужащих для выполнения ими специальных задач во время штурмовых операций.

Подобные полосы препятствий оборудованы в районах повышения боевой способности соединений и воинских частей объединения, где одновременно с боевыми тренировками производится повышение специальных физических навыков всех категорий военнослужащих.

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