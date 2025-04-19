19.04.2025 (12:00)

Юнармейцы Амурской области присоединились к акции «Память жива»

Воспитанники военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Благовещенска Амурской области присоединились к Всероссийской добровольческой акции «Память жива».

В рамках акции участники провели уборку территории памятника, посвященного героям Великой Отечественной войны. Школьники очистили территорию от мусора и листвы, привели в порядок прилегающую территорию.

Акция проводится по всей России, объединяя тысячи добровольцев, которые ухаживают за воинскими захоронениями, памятниками и мемориалами. Она направлена на сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма у подрастающего поколения. Участие в подобных мероприятиях помогает юнармейцам лучше понять значение исторических событий и роль героев в защите нашей Родины.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице