Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.04.2025 (12:00)

Юнармейцы Амурской области присоединились к акции «Память жива»

Воспитанники военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Благовещенска Амурской области присоединились к Всероссийской добровольческой акции «Память жива».

В рамках акции участники провели уборку территории памятника, посвященного героям Великой Отечественной войны. Школьники очистили территорию от мусора и листвы, привели в порядок прилегающую территорию.

Акция проводится по всей России, объединяя тысячи добровольцев, которые ухаживают за воинскими захоронениями, памятниками и мемориалами. Она направлена на сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма у подрастающего поколения. Участие в подобных мероприятиях помогает юнармейцам лучше понять значение исторических событий и роль героев в защите нашей Родины.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false