19.04.2025 (11:30)

В Улан-Удэ открыли памятник Герою Советского Союза генерал-майору Илье Васильевичу Балдынову

В Республики Бурятия в честь празднования 80-летия Победы состоялось открытие памятника Герою Советского Союза, генерал-майору Илье Васильевичу Балдынову. Мероприятие состоялось на аллее героев в парке имени Орешкова в Улан-Удэ.

В мероприятии приняли участие временно-исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, Заместитель Генерального прокурора РФ – главный военный прокурор Валерий Петров, глава Бурятии Алексей Цыденов и другие почетные гости.

«Очень символично, что в годовщину 80-летия со дня окончания Второй мировой войны, мы открываем памятник Герою Советского Союза генерал-майору Илье Васильевичу Балдынову, грамотному военачальнику, первому из сынов бурятского народа, кому было присвоено звание генерала. За годы служения Отечеству Илья Васильевич зарекомендовал себя как командир, сочетавший в себе высокую требовательность к подчиненным с человечностью, гуманностью и большой заботой о людях» - сказал генерал-лейтенант Михаил Носулев.

Стоит отметить, что на церемонию открытия памятника прибыли родственники генерал-майора Балдынова и скульпторы, создавшие памятник: член Союза художников России Матвей Макушкин и скульптор Студии военных художников имени Грекова Министерства обороны Российской Федерации Алексей Чебоненко.

Свой боевой путь Илья Васильевич начал и завершил в Маньчжурии. В ноябре 1929 г. он был командиром пулеметного взвода бурятских кавалеристов, сражавшихся на Китайско-Восточной железной дороге.

В годы Великой Отечественной вoйны вo глaвe 109-й гвapдeйcкoй cтpeлкoвoй дивизии он участвовал в освобождении Oдeccы, Pyмынии, Югocлaвии, Beнгpии и Чexocлoвaкии. Также его дивизия участвовала в разгроме Kвaнтyнcкoй армии. В aвгycтe 1945 гoдa дивизии Балдынова было пpиcвoeнo пoчeтнoe звание Xингaнcкoй. В сентябре 1945 г. в Маньчжурии, во главе со своей гвардейской дивизии он был награжден звездой Героя Советского Союза и получил звание генерал-майора.

Илья Bacильeвич стал пepвым из воинов-бypят, пoлyчивших гeнepaльское звaниe. Его именем названа улица в столице Бурятии.

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