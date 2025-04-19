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19.04.2025 (11:00)

На Южно-Донецком направлении военнослужащие группировки войск «Восток» для организации связи применяют робототехнические комплексы

Военнослужащие 101-й бригады управления 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» выполняют боевые задачи по организации связи с применением современных робототехнических комплексов на Южно-Донецком направлении.

Комплекс предназначен для наблюдения за противником, а также для обеспечения надёжной связи между подразделениями с минимальным риском для личного состава.

 Он включает в себя два наземных высокопроходимых дрона. Первый предназначен для организации связи, а также оснащён камерой с 30-кратным зумом, позволяющей вести наблюдение за противником с высокой детализацией. Второй дрон специализируется на разведке и оборудован встроенным отсеком для квадрокоптера, который оперативно запускается для обследования труднодоступных участков.

«С этой системой можно непрерывно наблюдать за всеми перемещениями противника. Например, выдвигаешься в «серую зону», разворачиваешь комплекс — и видишь, куда враг подтягивает технику, где планирует накаты или скопления. Камера с мощным зумом позволяет рассмотреть любые детали. А главное — когда установка работает в лесополосе, её почти не видно с воздуха. Излучение минимальное, так что противник даже не понимает, откуда его позиции «просвечивают», — пояснил командир отделения с позывным «Астра».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Войска связи , Специальная военная операция
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