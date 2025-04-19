19.04.2025 (11:00)

На Южно-Донецком направлении военнослужащие группировки войск «Восток» для организации связи применяют робототехнические комплексы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На Южно-Донецком направлении военнослужащие группировки войск «Восток» для организации связи применяют робототехнические комплексы

Военнослужащие 101-й бригады управления 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» выполняют боевые задачи по организации связи с применением современных робототехнических комплексов на Южно-Донецком направлении.

Комплекс предназначен для наблюдения за противником, а также для обеспечения надёжной связи между подразделениями с минимальным риском для личного состава.

Он включает в себя два наземных высокопроходимых дрона. Первый предназначен для организации связи, а также оснащён камерой с 30-кратным зумом, позволяющей вести наблюдение за противником с высокой детализацией. Второй дрон специализируется на разведке и оборудован встроенным отсеком для квадрокоптера, который оперативно запускается для обследования труднодоступных участков.

«С этой системой можно непрерывно наблюдать за всеми перемещениями противника. Например, выдвигаешься в «серую зону», разворачиваешь комплекс — и видишь, куда враг подтягивает технику, где планирует накаты или скопления. Камера с мощным зумом позволяет рассмотреть любые детали. А главное — когда установка работает в лесополосе, её почти не видно с воздуха. Излучение минимальное, так что противник даже не понимает, откуда его позиции «просвечивают», — пояснил командир отделения с позывным «Астра».

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