19.04.2025 (10:30)

Подразделение разведчиков группировки войск «Днепр» уничтожили 5 дронов «Баба-Яга» ВСУ в Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделение разведчиков группировки войск «Днепр» уничтожили 5 дронов «Баба-Яга» ВСУ в Херсонской области

Расчёт БпЛА и мобильные группы воздушного наблюдения подразделения разведки группировки войск «Днепр» уничтожили 1 гексокоптер и 4 квадрокоптера «Баба-Яга» на левом берегу Днепра в Херсонской области.

«Баба-Яга» гексакоптерного типа была уничтожена в воздушном бою оператором FPV-дрона, остальные 4 «Бабы-Яги» были поражены из стрелкового оружия с тепловизионным прицелом бойцами мобильных групп воздушного наблюдения.

Подразделения разведчиков круглосуточно следят за небом с земли и в воздухе, защищая наши позиции и тыл.

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