Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.04.2025 (10:30)

Подразделение разведчиков группировки войск «Днепр» уничтожили 5 дронов «Баба-Яга» ВСУ в Херсонской области

Расчёт БпЛА и мобильные группы воздушного наблюдения подразделения разведки группировки войск «Днепр» уничтожили 1 гексокоптер и 4 квадрокоптера «Баба-Яга» на левом берегу Днепра в Херсонской области.

«Баба-Яга» гексакоптерного типа была уничтожена в воздушном бою оператором FPV-дрона, остальные 4 «Бабы-Яги» были поражены из стрелкового оружия с тепловизионным прицелом бойцами мобильных групп воздушного наблюдения.

Подразделения разведчиков круглосуточно следят за небом с земли и в воздухе, защищая наши позиции и тыл.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Разведывательные подразделения , Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false