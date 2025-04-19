19.04.2025 (10:00)

Военные связисты 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» ежедневно обеспечивают подразделения надежной и устойчивой связью в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО

Специалисты войск связи 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в круглосуточном режиме проводят работы по обеспечению всеми видами связи между подразделениями соединения, выполняющими боевые задачи специальной военной операции.

Главной задачей связистов является в кратчайшие сроки обеспечить непрерывное сообщение. При повреждении линий связи военнослужащие незамедлительно налаживают их.

Специалисты войск связи 44-го армейского корпуса выдвигаются на объекты малыми группами, а также в одиночном порядке, чтобы не привлекать внимания и тем самым не раскрыть местонахождения узлов связи.

Кроме планового обслуживания, военнослужащие также выполняют комплекс работ по устранению разрывов и повреждению проводных устройств и спутниковых средств непосредственно на линии боевого соприкосновения.

После успешно проведенных работ воины-связисты в обязательном порядке проводят проверку и качество связи между подразделениями.

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