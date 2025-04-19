Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.04.2025 (10:00)

Военные связисты 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» ежедневно обеспечивают подразделения надежной и устойчивой связью в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО

Специалисты войск связи 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в круглосуточном режиме проводят работы по обеспечению всеми видами связи между подразделениями соединения, выполняющими боевые задачи специальной военной операции.

Главной задачей связистов является в кратчайшие сроки обеспечить непрерывное сообщение. При повреждении линий связи военнослужащие незамедлительно налаживают их.

Специалисты войск связи 44-го армейского корпуса выдвигаются на объекты малыми группами, а также в одиночном порядке, чтобы не привлекать внимания и тем самым не раскрыть местонахождения узлов связи.

Кроме планового обслуживания, военнослужащие также выполняют комплекс работ по устранению разрывов и повреждению проводных устройств и спутниковых средств непосредственно на линии боевого соприкосновения.

После успешно проведенных работ воины-связисты в обязательном порядке проводят проверку и качество связи между подразделениями.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Войска связи , Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false