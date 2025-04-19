19.04.2025 (09:30)
Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили два пункта управления БпЛА и пункт временной дислокации в зоне СВО
В ходе проведения воздушной разведки операторами дронов были выявлены 2 пункта управления БпЛА и пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Федоровка на Южно-Донецком направлении. Военнослужащие передали координаты целей расчетам ствольной артиллерии 36-й общевойсковой армии, которые оперативно нанесли точные удары и уничтожили объекты противника.
Помимо этого, артиллеристы уничтожили огневую точку ВСУ, препятствовавшую продвижению штурмовых подразделений вглубь обороны украинских националистов.
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