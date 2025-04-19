19.04.2025 (09:30)

Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили два пункта управления БпЛА и пункт временной дислокации в зоне СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили два пункта управления БпЛА и пункт временной дислокации в зоне СВО

В ходе проведения воздушной разведки операторами дронов были выявлены 2 пункта управления БпЛА и пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Федоровка на Южно-Донецком направлении. Военнослужащие передали координаты целей расчетам ствольной артиллерии 36-й общевойсковой армии, которые оперативно нанесли точные удары и уничтожили объекты противника.

Помимо этого, артиллеристы уничтожили огневую точку ВСУ, препятствовавшую продвижению штурмовых подразделений вглубь обороны украинских националистов.

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