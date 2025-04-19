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19.04.2025 (09:00)

Танкисты мотострелковой дивизии группировки войск «Запад» начали подготовку к главному христианскому празднику

Специалисты хлебопекарного цеха танкового полка мотострелковой дивизии группировки войск «Запад» приступили к выпечке и доставке пасхальных куличей в подразделения на линии боевого соприкосновения.

Выпечку куличей пекарям осваивать не придется – кроме хлеба их цех выпекает ряд других изделий, в том числе сладкие булки. Остальные цеха не остались в стороне, на их базе проходит отварка и покраска яиц. После украшения готовых куличей традиционной глазурью с посыпкой их повезут непосредственно во взводы обеспечения воюющих подразделений.

Специалисты тыла полка стараются обеспечить бойцов на передовой не только в рамках установленных норм снабжения. Хорошо организованное тыловое обеспечение повышает боевой дух и улучшает морально-психологическое состояние военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Религия , Специальная военная операция
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