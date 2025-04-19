19.04.2025 (09:00)
Танкисты мотострелковой дивизии группировки войск «Запад» начали подготовку к главному христианскому празднику
Специалисты хлебопекарного цеха танкового полка мотострелковой дивизии группировки войск «Запад» приступили к выпечке и доставке пасхальных куличей в подразделения на линии боевого соприкосновения.
Выпечку куличей пекарям осваивать не придется – кроме хлеба их цех выпекает ряд других изделий, в том числе сладкие булки. Остальные цеха не остались в стороне, на их базе проходит отварка и покраска яиц. После украшения готовых куличей традиционной глазурью с посыпкой их повезут непосредственно во взводы обеспечения воюющих подразделений.
Специалисты тыла полка стараются обеспечить бойцов на передовой не только в рамках установленных норм снабжения. Хорошо организованное тыловое обеспечение повышает боевой дух и улучшает морально-психологическое состояние военнослужащих.