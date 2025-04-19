19.04.2025 (08:30)

В канун светлого праздника Пасхи военные священники группировки войск «Центр» привезли «Пасхальную радость» военнослужащим на передовую

Накануне Светлого Христова Воскресения военные священники группировки войск «Центр» доставили в передовые подразделения освящённые пасхальные куличи и провели праздничные богослужения, чтобы каждый военнослужащий, несущий службу в зоне СВО, смог ощутить радость великого праздника.

В условиях боевых действий священнослужители организовали особую миссию — они посетили позиции военнослужащих заранее, понимая, что в сам день Пасхи физически не смогут добраться до всех подразделений. В переоборудованной в передвижной храм УАЗ «Буханка» был проведён торжественный молебен, в котором приняли участие десятки военнослужащих. Бойцы, оторванные от дома в этот светлый праздник, смогли помолиться вместе со священниками, получить благословение и духовную поддержку.

Затем служба продолжилась в блиндажном полевом храме, где в атмосфере уюта и тепла звучали пасхальные песнопения. «Сегодня приехали к нашим ребятам, чтобы поздравить их с пасхальной радостью. Привести им пасхальную радость, привести им куличи, осветить их, чтобы вот эту радость они несли в свои блиндажи, к своим ребятам, к тем ребятам, которые не смогли сегодня присутствовать на этой праздничной службе, — поделился старший мобильной группы духовенства группировки войск «Центр» иерей Роман Чебоненко. — Это очень для нас радостно видеть, как ребятам приятно, что к ним доезжают, даже где-то в труднодоступные места, куда тяжело добраться, но к ним приезжаем». Также священнослужителями была привезена икона с образом «Спаса Нерукотворного» для того, чтобы военнослужащие смогли подойти к самой иконе и принять участие в таинстве причастия.

Освящённые куличи, привезённые священнослужителями, стали не просто угощением, а символом заботы и веры, которые поддерживают бойцов в непростых фронтовых условиях. «Сегодня нас приехали поздравить со святым праздником Пасхи, провели служение, раздали нам куличи. Очень приятные слова, очень важные слова поддержки нам были сказаны, которых в трудное время не хватает», - рассказал военнослужащий Сергей Смешко.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице