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19.04.2025 (08:00)

Мотострелки группировки войск «Запад» совершенствуют навыки по противодействию БпЛА на одном из полигонов в тыловом районе зоны СВО

Фото Видео

Военнослужащие мотострелковых группировки войск «Запад» на полигоне в тыловом районе зоны СВО совершенствуют навыки по противодействию ударным беспилотным летательным аппаратам противника.

В ходе проведения занятия военнослужащие тренируются уклоняться от ударных FPV-дронов, отстреливаться из штатного стрелкового вооружения и ружей. Основная задача при выполнении данного упражнения – выработать правильные и навыки по противодействию БпЛА.

Также военнослужащие изучают основы оказания самопомощи и первой медицинской помощи.

Противодействие БпЛА противника – одно из основных направлений в современной подготовке штурмовых подразделений к выполнению боевых задач. В ходе подготовки каждый военнослужащий изучает основные виды дронов противника, их тактико-технические характеристики, виды переносимых боеприпасов. Помимо стрелкового поражения, бойцы также изучают средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные в том числе и для борьбы с беспилотниками, и успешно применяют их на практике.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Боевая подготовка , Полигон , Специальная военная операция
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