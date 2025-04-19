19.04.2025 (08:00)

Мотострелки группировки войск «Запад» совершенствуют навыки по противодействию БпЛА на одном из полигонов в тыловом районе зоны СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Мотострелки группировки войск «Запад» совершенствуют навыки по противодействию БпЛА на одном из полигонов в тыловом районе зоны СВО

Военнослужащие мотострелковых группировки войск «Запад» на полигоне в тыловом районе зоны СВО совершенствуют навыки по противодействию ударным беспилотным летательным аппаратам противника.

В ходе проведения занятия военнослужащие тренируются уклоняться от ударных FPV-дронов, отстреливаться из штатного стрелкового вооружения и ружей. Основная задача при выполнении данного упражнения – выработать правильные и навыки по противодействию БпЛА.

Также военнослужащие изучают основы оказания самопомощи и первой медицинской помощи.

Противодействие БпЛА противника – одно из основных направлений в современной подготовке штурмовых подразделений к выполнению боевых задач. В ходе подготовки каждый военнослужащий изучает основные виды дронов противника, их тактико-технические характеристики, виды переносимых боеприпасов. Помимо стрелкового поражения, бойцы также изучают средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные в том числе и для борьбы с беспилотниками, и успешно применяют их на практике.

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