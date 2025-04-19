19.04.2025 (08:00)
Мотострелки группировки войск «Запад» совершенствуют навыки по противодействию БпЛА на одном из полигонов в тыловом районе зоны СВО
Военнослужащие мотострелковых группировки войск «Запад» на полигоне в тыловом районе зоны СВО совершенствуют навыки по противодействию ударным беспилотным летательным аппаратам противника.
В ходе проведения занятия военнослужащие тренируются уклоняться от ударных FPV-дронов, отстреливаться из штатного стрелкового вооружения и ружей. Основная задача при выполнении данного упражнения – выработать правильные и навыки по противодействию БпЛА.
Также военнослужащие изучают основы оказания самопомощи и первой медицинской помощи.
Противодействие БпЛА противника – одно из основных направлений в современной подготовке штурмовых подразделений к выполнению боевых задач. В ходе подготовки каждый военнослужащий изучает основные виды дронов противника, их тактико-технические характеристики, виды переносимых боеприпасов. Помимо стрелкового поражения, бойцы также изучают средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные в том числе и для борьбы с беспилотниками, и успешно применяют их на практике.