19.04.2025 (07:30)

Расчёт буксируемой пушки М-46 группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Военнослужащие расчета 130-мм буксируемой пушки М-46 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции.

Получив координаты цели от расчётов беспилотной авиации (БпЛА), артиллеристы навели орудие на цель и серией выстрелов 130-мм осколочно-фугасными снарядами уничтожили замаскированный в лесополосе опорный пункт противника.

Стрельба велась с закрытой огневой позиции на дальности свыше 17 км с постоянной корректировкой огня расчётами разведывательных беспилотников, что позволило уничтожить цель минимальным количеством выстрелов. После поражения цели артиллеристы замаскировали орудие и укрылись в блиндаже.

Боевые характеристики буксируемой пушки М-46 позволяют артиллеристам наносить точные удары по укреплениям, скоплениям живой силы и техники ВСУ, поддерживая наступательные действия штурмовых подразделений.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице