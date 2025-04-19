19.04.2025 (07:00)

Военнослужащие танкового батальона 51-й общевойсковой армии Южного военного округа встретят праздник Пасхи на боевых позициях

Военнослужащим танкового батальона 51-й общевойсковой армии Южного военного округа предстоит встретить праздник Пасхи выполняя боевые задачи на Красноармейском направлении специальной военной операции. Часть танковых экипажей постоянно находится на боевом дежурстве. Именно к одному из таких экипажей приехал военный священник отец Иоанн для того, чтобы духовно поддержать русских воинов и освятить для них пасхальную трапезу, которую они возьмут с собой.

В районе временной дислокации военнослужащие танкового батальона готовятся к празднованию Пасхи и уже заготовили куличи для своих боевых товарищей. Здесь же они, в соответствии с пасхальными традициями, окрашивают куриные яйца. Отец Иоанн доставит их экипажам танков Т-80, выполняющих задачи на линии боевого соприкосновения.

Военный священник знакомится с экипажем, проводит приготовления и приступает к молитве и обряду освящения пасхальных блюд. Освященные продукты станут символом общности, богатства духовной жизни и дарования Божьей благодати. Тем более, что экипажу предстоит встретить важнейший христианский праздник на боевом дежурстве.

«Когда человек находится в такой тяжелой ситуации, экстремальной и от него не зависят многие моменты… Поэтому все люди обращаются так или иначе к Богу в таких ситуациях. Находясь рядом с ребятами, наблюдаешь духовный путь человека – путь сомнений, путь переживаний, потому что у каждого человека есть свой жизненный путь, пройденный до нахождения здесь… Здесь нет возможности прийти в храм, полноценно отстоять литургию. Но все равно мы служим службу по возможности… Освящаются куличи, вот мы буквально вчера освящали для нашего подразделения имени Дмитрия Донского… Поэтому ребята смогут вкусить эту еду в пасхальный праведник, почувствовать его не только душой, но и телесно», - поделился своими мыслями военный священник отец Иоанн.

Также отец Иоанн провел таинство причащения для экипажа танка.

У танкистов на Красноармейском направлении ежедневно по несколько боевых выездов. Экипажи находятся в круглосуточном дежурстве, чтобы оперативно поддержать свои войска и нанести поражение противнику.

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