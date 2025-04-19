19.04.2025 (06:00)

Более тысячи куличей испекли военные пекари группировки войск «Восток» для своих товарищей в зоне СВО

В преддверии праздника Великой Пасхи военные пекари 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» выпекли более тысячи пасхальных куличей для своих товарищей.

Куличи изготовили исключительно из натуральных продуктов: муки, сахара, сливочного масла, изюма, творога, молока и были выпечены в традиционных формах. Несмотря на то, что для армейских пекарей это первый опыт приготовления куличей в полевом хлебозаводе, получились они красивыми и очень вкусными. Всю приготовленную и освящённую выпечку доставят на передовые позиции для российских военнослужащих.

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