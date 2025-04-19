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19.04.2025 (05:30)

Тульские десантники уничтожают военные объекты ВСУ в курском приграничье

Подразделения БпЛА Тульского соединения ВДВ ежедневно уничтожают фортификационные сооружения, вооружение, военную технику, средства связи и личный состав ВСУ ударными дронами-камикадзе на оптоволокне в курском приграничье.

Операторы беспилотных летательных аппаратов выявляют в лесопосадках замаскированные военные объекты противника и передают координаторы расчетам ударных дронов.

Расчет работает парой: первый номер подготавливает дрон на оптоволокне к запуску, второй в это время производит разведку местности, подтверждая и, при необходимости, корректируя координаты целей для удара.

После запуска дрона-камикадзе, второй номер корректирует полет беспилотника для точного наведения на цель.

За последние несколько дней десантники-операторы БпЛА Тульского соединения ВДВ вскрыли и уничтожили замаскированные ретрансляторы для управления БпЛА, гексакоптер типа «Баба Яга», спрятанный в лесопосадке, а также – несколько единиц техники ВСУ, в том числе – танк.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ) , Специальная военная операция
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