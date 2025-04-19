19.04.2025 (05:00)
Экипаж Су-35с ВКС России выполнил боевую задачу по сопровождению авиатехники в зоне ответственности группировки войск «Юг»
Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевую задачу по сопровождению авиационной техники в зоне ответственности группировки войск «Юг».
Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении авиационных ударов по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений ВСУ.
После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки цели были успешно поражены.
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