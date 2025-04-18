Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.04.2025 (22:15)

Гранатометчики Ленинградского военного округа закончили курс подготовки на полигоне

На общевойсковом полигоне военнослужащие мотострелковых подразделений совершенствуют навыки стрельбы из автоматического гранатомета станкового АГС-17 «Пламя».

Гранатометные расчеты АГС-17 «Пламя» отрабатывают тактические приёмы, выбирают правильную огневую позицию, скрытно перемещаются к ней, ведут наблюдение и разведку, рассчитывая расстояние до цели.

Военнослужащие также учатся маскироваться на местности, классифицировать цель, корректировать огонь, пользоваться приборами наблюдения и прицеливания.

Военнослужащие учатся поражать мишени, имитирующие скопление живой силы условного противника.

Пресс-служба Ленинградского военного округа
Метки:
Мотострелковые войска , Боевая подготовка , Полигон , Ленинградский военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false