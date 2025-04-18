18.04.2025 (22:15)

Гранатометчики Ленинградского военного округа закончили курс подготовки на полигоне

На общевойсковом полигоне военнослужащие мотострелковых подразделений совершенствуют навыки стрельбы из автоматического гранатомета станкового АГС-17 «Пламя».

Гранатометные расчеты АГС-17 «Пламя» отрабатывают тактические приёмы, выбирают правильную огневую позицию, скрытно перемещаются к ней, ведут наблюдение и разведку, рассчитывая расстояние до цели.

Военнослужащие также учатся маскироваться на местности, классифицировать цель, корректировать огонь, пользоваться приборами наблюдения и прицеливания.

Военнослужащие учатся поражать мишени, имитирующие скопление живой силы условного противника.

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