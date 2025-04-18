18.04.2025 (22:15)
Гранатометчики Ленинградского военного округа закончили курс подготовки на полигоне
На общевойсковом полигоне военнослужащие мотострелковых подразделений совершенствуют навыки стрельбы из автоматического гранатомета станкового АГС-17 «Пламя».
Гранатометные расчеты АГС-17 «Пламя» отрабатывают тактические приёмы, выбирают правильную огневую позицию, скрытно перемещаются к ней, ведут наблюдение и разведку, рассчитывая расстояние до цели.
Военнослужащие также учатся маскироваться на местности, классифицировать цель, корректировать огонь, пользоваться приборами наблюдения и прицеливания.
Военнослужащие учатся поражать мишени, имитирующие скопление живой силы условного противника.
Метки: