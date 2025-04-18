18.04.2025 (21:45)

Инструкторы ЛенВО приступили к подготовке снайперских пар для стрельбы из подвижных огневых позиций

Инструкторы Ленинградского военного округа приступили к подготовке снайперских пар для обучения ведения прицельного огня из подвижных огневых позиций.

Тренировки в ведении огня проводятся из кузовов грузовых гражданских автомобилей отечественного и зарубежного производства, что, по мнению инструкторов, готовит снайперов к действиям в различных ситуациях, когда вести огонь необходимо из самых порой неудобных положений.

Военнослужащие поразили цели, имитирующие водителей бронетехники и командный состав условного противника, из снайперских винтовок Драгунова СВД-М, крупнокалиберной снайперской винтовки АСВК, снайперской винтовки СВ-98 в условиях одиночной работы, пары или группы пар.

В составе отдельных разведывательных групп на полевых занятиях снайперы отработали задачи по скрытому передвижению и маскировке с использованием табельных и подручных средств. Особое внимание уделялось применению тепловизионного прицела, выбору и оборудованию позиций, разведке целей и определению дальности до них.

Также военнослужащие выполнили задачи по ведению прицельного огня из закрытых и подвижных огневых позиций на дистанциях от 500 до 1300 м с учетом рельефа местности и окружающего ландшафта в сложных физико-географических условиях днем и ночью, применяя также средства борьбы с беспилотными средствами разведки условного противника.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице