18.04.2025 (21:15)

В Ленинградской области танкисты выполнили норматив по уничтожению низколетящих воздушных целей

На полигоне в Ленинградской области танкисты Ленинграсдкого военного округа отработали действия по уничтожению низколетящих воздушных целей из пулемета Никитина-Соколова-Волкова танкового (НСВТ).

Стрелки поражали цели на дистанции от 300 до 2000 метров, задачей танкистов было уничтожить летательные аппараты условного противника. Выполнение норматива усложнилось из-за погодных условий, в тумане при пасмурной погоде целей практически не было видно. Несмотря на сложившуюся обстановку, танкисты выполнили норматив, поразив все мишени.

НСВТ устанавливается на башни танков Т-72Б3 для повышения боевой эффективности бронетехники, как самостоятельной огневой единицы.

После отработки норматива по уничтожению низколетящих целей, военнослужащие упражнения стрельб из стрелкового оружия и поражение противника ручной гранатой при эвакуации.

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