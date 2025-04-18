18.04.2025 (20:45)

Минометчики Ленинградского военного округа приступили к тренировкам по скоростной стрельбе из минометов «Сани»

Минометные подразделения Ленинградского военного округа приступили к стрельбам из миномета «Сани» в Ленинградской области.

На полигоне расчеты на автомобилях КамАЗ проводят индивидуальные гонки с преодолением препятствий и ведением огня из 120-мм минометов «Сани».

Подразделения, выполняющие огневые задачи должны поразить небронированные цели на дальностях до 1,5 тыс. метров. На развертывание миномета и поражение одной цели дается не более пяти минут.

Для ориентирования и связи в ходе соревнований военнослужащим разрешается использовать только карту, компас, бинокль и радиостанции.

Перед тем как приступить к боевым стрельбам личный состав артиллерийских подразделений выполнил нормативы по специальной подготовке, такие как перевод миномета из походного положения в боевое, определение установок для стрельбы и смена огневой позиции.

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