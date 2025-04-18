18.04.2025 (20:15)

Курсанты финансово-экономического факультета ВУМО РФ успешно завершили прохождение практики в финансово-экономических органах ЛенВО

Курсанты финансово-экономического факультета Военного университета Министерства обороны Российской Федерации успешно завершили прохождение войсковой практики в финансово-экономических органах Ленинградского военного округа.

В финансовых органах курсантов встретили как будущих сослуживцев, с соблюдением всех воинских ритуалов и традиций. За каждым курсантом был закреплен наставник из наиболее подготовленных военнослужащих (работников).

С первого дня будущие офицеры-финансисты с высокой степенью ответственности и под контролем наставников приступили к решению задач финансового обеспечения войск, изучили порядок начисления денежного довольствия и заработной платы различным категориям военнослужащих и гражданского персонала.

Особое внимание было уделено вопросам полного и своевременного обеспечения личного состава причитающимся денежным довольствием, пособиями и компенсациями, особенно тех, кто принимает участие в СВО.

При этом курсанты-финансисты не только выполняли свои служебные обязанности, но и принимали активное участие в культурно-досуговых мероприятиях патриотической направленности по поддержке участников СВО, а также в спортивных состязаниях.

Данная войсковая практика организуется в целях приобретения курсантами практического опыта выполнения должностных обязанностей по предназначению. Курсанты, в роли офицеров на первичных должностях, приобретают в финансово-экономических службах умения и навыки работы по специальности согласно профилю подготовки.

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