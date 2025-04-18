18.04.2025 (23:30)

Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою прошли в Екатеринбурге



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою прошли в Екатеринбурге

Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою среди юношей и юниоров, посвящённые 80 годовщине со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ) и 82 годовщине со дня образования Главного управления контрразведки «Смерш». Мероприятие прошло в спортивном центре гвардейского мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге.

Участниками стали более 150 спортсменов со всей России, в том числе три команды Министерства обороны Российской Федерации. военнослужащие ЦВО, команда соединения ВВС и ПВО, а также курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Оценивались спортсмены по системе до двух выбываний, судейство поединков осуществляли судьи первой и высшей судейской категории.

В ходе торжественной церемонии открытия приняли участие представители командования ЦВО, органов муниципальной власти, ветераны контрразведки. Кроме того, почётные гости и спортсмены почтили минутой молчания память погибших в годы войны советских военнослужащих и мирных граждан. Также традиционно выступили воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища (ЕкСВУ), которые продефилировали с барабанами, после чего юнармейцы провели флешмоб, развернув флаг Российской Федерации длинной около 80 метров.

По результатам соревнований победители и призёры были награждены грамотами, медалями и памятными подарками. Военнослужащие одержавшие победу, в зависимости от того, где они проходят службу, войдут в состав сборных военного округа, соединения или военного училища для участия в соревнованиях различного уровня.

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