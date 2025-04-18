18.04.2025 (23:00)

Российские разведчики отработали поиск и захват опорного пункта условного противника в Таджикистане

Военнослужащие разведывательного подразделения 201-й военной базы отработали задачи по ведению разведывательно-диверсионных действий и захвату опорного пункта условного противника на горном полигоне Ляур в Таджикистане.

По замыслу тренировки, операторы разведывательных беспилотников обнаружили опорный пункт условного противника. Группа разведки установила наблюдение за предполагаемым скоплением условного противника и вскрыла места расположения огневых позиций и легкобронированной техники.

Военнослужащие совершили скрытый марш в глубокий тыл «противника», где произвели налет и уничтожили опорный пункт. В ходе практических действий разведчики отработали штурм траншей и опорного пункта применяя навыки армейской тактической стрельбы с использованием автоматов АК-74 и АК-12, ручных гранат РГД-5 и Ф-1, снайперских винтовок Драгунова (СВД) и пулеметов Калашникова. Практические действия проходили под огневым прикрытием экипажей БТР-82А с использованием 30-мм автоматических пушек 2А42 и 7,62-мм танковых пулеметов Калашникова (ПКТ).

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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