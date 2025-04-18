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18.04.2025 (22:30)

Горные мотострелки ЦВО уничтожили условного противника в ходе занятия в Туве

Военнослужащие горного мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили условного противника в ходе занятия на полигоне в Республике Тыва.

Военнослужащими во взаимодействии с расчетом комплекса БЛА было вскрыто передвижение условного противника в горной местности. Получив разведданные, мобильная тактическая группа, совершила марш в назначенный район, где по прибытию организовала засаду и выполнила минирование участка горной дороги по направлению движения «противника». Дождавшись появления колонны техники на которой перемещался личный состав «противника», военнослужащие произвели подрыв головной машины и уничтожили замыкающую машину, заблокировав путь для отступления всей группы. Далее мотострелки уничтожили её огнём из стрелкового вооружения - автоматов АК-74, пулеметов ПКМ и ручных гранатометов РПГ-7В.

Кроме того, военнослужащие в ходе занятия отработали вопросы взаимодействия в составе ударных групп, проведение разведывательно-поисковых действий по обнаружению передвижения условного противника в горной местности.

Всего в мероприятии боевой подготовки, которое проводилось руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт, приобретённый в ходе специальной военной операции, приняли участие до 50 военнослужащих ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ , Боевая подготовка
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