18.04.2025 (22:00)

Юнармейцы приняли участие в церемонии открытии монумента «Солдат-победитель Великой Отечественной войны» в ХМАО

Участники юнармейского движения приняли участие в торжественной церемонии открытия монумента «Солдат-победитель Великой Отечественной войны». Мероприятие прошло на территории мемориала славы в Сургуте.

Бронзовая скульптура высотой 2,5 метра. Она стоит на гранитном пьедестале в форме пятиконечной звезды. Размах лучей – 280х280 сантиметров. Скульптурная композиция, созданная талантливым московским скульптором, членом Союза художников России и ЮНЕСКО – Игорем Линевич-Яворским - является символом мужества, стойкости и героизма советского солдата, защитившего Родину в годы Великой Отечественной войны.

В ходе мероприятия юнармейцы и почётные гости, среди которых, в том числе участники специальной военной операции, ветераны военной службы, труженики тыла, представители окружного военного комиссариата и органов муниципальной власти, почтили минутой молчания павших в годы войны земляков и возложили цветы к подножию монумента.

Основной целью мероприятия является патриотическое воспитание молодёжи и увековечивание памяти о подвигах советских граждан в годы войны. Планируется, что возле памятника будут проводится значимые для юнармейцев мероприятия, в том числе принятие юнармейской клятвы и вручение знаков отличия «Юнармейская доблесть».

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