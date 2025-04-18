18.04.2025 (21:30)

В преддверии Дня Победы юнармейцы Омской области навестили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Участники юнармейского отряда «Юные Панфиловцы» Омской области навестили столетнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Николаевича Казикина, в преддверии Дня Победы.

В рамках встречи юнармейцы поздравили ветерана с приближающимся Днём Победы и пожелали ему крепкого здоровья, выразили слова благодарности за мужество и героизм, проявленные им в годы Великой Отечественной войны, а также вручили памятный подарок. В свою очередь Николай Николаевич рассказал школьникам истории о трудностях на фронте и подвигах своих сослуживцев, а также пожелал юнармейцам быть патриотами и достойными гражданами России.

«Встреча с Николаем Николаевичем стала для нас настоящим уроком мужества и патриотизма. Слушая его рассказы о войне, мы чувствовали гордость и глубокое уважение к поколению победителей», - поделились юнармейцы.

Николай Казикин родился 20 декабря 1925 года в селе Инютино Богородского района Горьковской области. Попал на фронт в 19-летнем возрасте. Окончил военное училище в Саранске и, получив звание младшего лейтенанта, был направлен в войска II Украинского фронта. Командовал взводом 18 гвардейской механизированной бригады. Освобождал Венгрию, Чехословакию, Австрию.

В августе 1945 года участвовал в Хингано-Мукденской наступательной операции Красной Армии и Монгольской народно-революционной армии против японских войск. После окончания войны продолжил службу и дослужился до воинского звания полковника. Общий стаж военной службы – более 35 лет.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Вены», медалью «За освобождение Праги», «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

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