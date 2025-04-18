18.04.2025 (21:00)

Командующий Балтийским флотом проверил боеготовность Ленинградской военно-морской базы

Под руководством командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергей Липилина проведена плановая контрольная проверка соединений и воинских частей Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота по итогам зимнего периода обучения 2025 учебного года.

В ходе мероприятия были проверены состояние боевой и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения соединений и воинских частей Ленинградской военно-морской базы БФ.

Военнослужащие проверяемых воинских частей сдали нормативы по огневой и физической подготовке, зачеты по специальным предметам обучения - тактической, инженерной подготовкам, управлению подразделениями, радиационной, химической, биологической защите и другим видам подготовки.

Экипажи кораблей Ленинградской военно-морской базы сдали элементы различных курсовых задач, в том числе с выходом в море. В рамках проверки с экипажами кораблей объединения проведены учения и тренировки по подготовке корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке у пирса, противодиверсионной обороне кораблей в пунктах базирования, а также выполнение задач по предназначению в акватории Финского залива.

К выполнению задач были привлечены малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики - всего более 10 кораблей и судов обеспечения.

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