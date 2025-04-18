Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.04.2025 (20:30)

Военнослужащие Балтийского флота сдают зачеты на присвоение классной квалификации

Более 2000 военнослужащих Балтийского флота принимают участие в контрольно-проверочных занятиях по основным предметам профессионально-должностной подготовки на присвоение и подтверждение классной квалификации.

Классная квалификация – это показатель, характеризующий профессионализм военнослужащего в соответствии с занимаемой им воинской должностью или специальностью. Экзамен включает в себя проверку знания должностных и функциональных обязанностей и основных положений руководящих документов, а также практическое выполнение контрольных упражнений и нормативов по основным предметам боевой подготовки.

Свой профессионализм военнослужащим предстоит подтвердить в ходе сдачи целого ряда зачетов по различным предметам боевой подготовки, а также продемонстрировать уровень своего физического развития.

В ходе проведения квалификационных испытаний экипажи кораблей выйдут в Балтийское море, где специалисты боевых частей будет проверены на профессионализм в ходе выполнения различных тренировок и вводных по своей специальности.

По результатам сдачи зачетов каждому военнослужащему будет присвоена или подтверждена классная квалификация, влияющая на размер ежемесячного денежного довольствия в течение года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false