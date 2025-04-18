18.04.2025 (20:30)
Военнослужащие Балтийского флота сдают зачеты на присвоение классной квалификации
Более 2000 военнослужащих Балтийского флота принимают участие в контрольно-проверочных занятиях по основным предметам профессионально-должностной подготовки на присвоение и подтверждение классной квалификации.
Классная квалификация – это показатель, характеризующий профессионализм военнослужащего в соответствии с занимаемой им воинской должностью или специальностью. Экзамен включает в себя проверку знания должностных и функциональных обязанностей и основных положений руководящих документов, а также практическое выполнение контрольных упражнений и нормативов по основным предметам боевой подготовки.
Свой профессионализм военнослужащим предстоит подтвердить в ходе сдачи целого ряда зачетов по различным предметам боевой подготовки, а также продемонстрировать уровень своего физического развития.
В ходе проведения квалификационных испытаний экипажи кораблей выйдут в Балтийское море, где специалисты боевых частей будет проверены на профессионализм в ходе выполнения различных тренировок и вводных по своей специальности.
По результатам сдачи зачетов каждому военнослужащему будет присвоена или подтверждена классная квалификация, влияющая на размер ежемесячного денежного довольствия в течение года.