18.04.2025 (20:00)

На Балтийский флот прибывают младшие специалисты из учебных частей Минобороны России

В ходе весеннего призыва 2025 года для прохождения военной службы на Балтийский флот прибыли первые команды младших специалистов из учебных частей Министерства обороны России.

Для комплектования соединений и воинских частей Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области, самолетами военно-транспортной авиации ВКС России и судами гражданской авиации доставлены первые воинские команды выпускников учебных частей Министерства обороны России общей численностью более 100 человек.

Военнослужащих распределили на Балтийский флот после курса обучения в учебных частях Минобороны России. В основном, это механики-водители, радиотехники и специалисты связи. Военнослужащие продолжат военную службу в береговых частях и на кораблях Балтийского флота на должностях сержантов и старшин.

В общей сложности, на Балтийский флот прибудет около 500 младших специалистов. Уровень подготовки этих военнослужащих позволяет без дополнительного обучения приступать к выполнению своих должностных обязанностей в полном объеме.

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