18.04.2025 (19:30)

Военнослужащие Балтийского флота приступили к сдаче контрольной проверки по физической подготовке

Военнослужащие управлений, отделов и служб штаба Балтийского флота приступили к сдаче контрольной проверки по физической подготовке.

Проверка уровня физической подготовленности военнослужащих проводится по упражнениям, направленным на развитие силы, быстроты, ловкости и выносливости.

Сдача нормативов по физической подготовке всеми категориями военнослужащих управления Балтийского флота проводится по новому Наставлению по физической подготовке в ВС РФ, вступившим в силу с 1 сентября 2023 года, где обновлен подход к проверке и оценке физической подготовки военнослужащих, сокращено количество контрольных проверок до двух в год, увеличено на одну количество возрастных групп для мужчин и для женщин.

Отменены особенности физической подготовки военнослужащих женского пола. Теперь им для проверки уровня физической подготовленности предоставлен выбор из всех общих физических упражнений.

Как и ранее военнослужащие, которые выполнят нормативы на первый, второй и высший квалификационный уровень, будут получать ежемесячное материальное вознаграждение в процентах от должностного оклада. Также при сдаче нормативов военнослужащим предоставляется выбор упражнений в зависимости от возрастной группы.

Сдача нормативов по физической подготовке всеми категориями военнослужащих управления Балтийского флота продлится до конца месяца.

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