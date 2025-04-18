18.04.2025 (19:00)

Вертолетчики Балтийского флота отработали защиту акватории от атаки безэкипажных катеров

Экипажи вертолетов морской авиации Ми-8 Балтийского флота провели учение по защите акватории от безэкипажных катеров с учетом опыта специальной военной операции.

В Калининградской области экипажи вертолетов Ми-8 морской авиации Балтийского флота провели учение по защите акватории и объектов флота от безэкипажных катеров условного противника.

В ходе проведения учения вертолетчики выполнили полеты над прибрежной акваторией Калининградской области, в ходе которых отработали разведывательный поиск малоразмерных надводных целей, имитирующих безэкипажные катера условного противника. После обнаружения макетов катеров, находящиеся на борту пулеметные расчеты, уничтожили их из стрелкового оружия.

Также для выявления и передачи целеуказаний движущихся катеров-камикадзе, вертолётчики взаимодействовали с экипажами кораблей Балтийской военно-морской базы флота.

Всего к полётам привлекалось до десяти экипажей вертолётов Ми-8

Учения по противодействию безэкипажным катерам проведены с учетом опыта специальной военной операции в рамках планового летно-тактического учения вертолётного полка морской авиации флота.

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