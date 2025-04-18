18.04.2025 (18:30)

Военнослужащие отряда ПДСС Балтийской военно-морской базы выполнили стрельбы из специального оружия

Военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Балтийской ВМБ в рамках контрольной проверки за зимний период обучения выполнили стрельбы по мишенным позициям, как на суше, так и под водой.

В ходе мероприятия боевой подготовки личный состав провёл подводные стрельбы из специального оружия в море у полигона Хмелевка. В подводном положении бойцы отряда ПДСС выполнили стрельбы из специального подводного пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС. Диверсантов имитировали ростовые макеты-мишени.

Помимо стрельб, подводные пловцы отработали водолазные спуски на различные глубины, подводное ориентирование в условиях ограниченной видимости, а также осуществили подрыв учебной плавающей мины.

Также на полигоне Хмелевка военнослужащие отряда выполнили стрельбы из штатного стрелкового оружия. Военнослужащие отработали тактико-огневые упражнения стрельб по новейшей методике, адаптированной к условиям современного боя, которые характеризуются одновременным сочетанием огневых задач для применения всего комплекса вооружения и средств разведки.

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