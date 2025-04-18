18.04.2025 (18:00)

В военно-историческом музее Тихоокеанского флота проведены этапы военно-спортивной игры «Зарница 2.0»

На базе военно-исторического музея Тихоокеанского флота проведена военно-спортивная игра «Зарница 2.0» для учащихся СОШ № 76 г. Владивостока под общим руководством Приморской краевой военно-патриотической общественной организации «Военно-спортивный клуб «Феникс» и совета правления ВООВ «Боевое братство».

На внешнем дворе экспозиции музея ТОФ «Оружейный дворик» участники прошли такие этапы как стрельба по мишеням из пневматической винтовки, экипировка в средства РХБ защиты, оказание первой медицинской помощи, выполнение комплекса силовых упражнений, разборка-сборка автомата Калашникова АК-74, снаряжение и разряжение магазина к АК-74.

Также школьники участвовали в конкурсах «Мой родной край», «Лесная аптека», «Никто не забыт, ничто не забыто».

В последнем конкурсе участникам игры предстояло защитить перед жюри стенные газеты, посвященные героям Великой Отечественной войны. В состав жюри вошли сотрудники музея.

В ходе проведения игры участники отведали аппетитной флотской каши. По завершении «Зарницы 2.0» в итоговом зачете команды-победители были награждены дипломами, ценными подарками и сладкими призами.

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