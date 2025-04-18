18.04.2025 (17:30)

Экипажи БТР-82А мотострелкового соединения ЮВО выполнили упражнения учебных стрельб на полигоне в Ставропольском крае

В мотострелковом соединении 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) продолжается подготовка экипажей бронетранспортеров БТР-82А. Занятия проходят на одном из общевойсковых полигонов в Ставропольском крае.

В ходе выполнения упражнений учебных стрельб военнослужащие поразили мишени, имитирующие легкобронированную технику, безоткатные орудия и живую силу условного противника. Огонь велся на дальности до полутора километров из скорострельной 30-мм автоматической пушки 2А72 и танкового пулемета Калашникова калибра 7,62 мм.

В мероприятиях боевой подготовки участвовали более 40 военнослужащих. Экипажи показали отличные и хорошие результаты при выполнении поставленных задач.

Процесс планового обучения личного состава мотострелковых соединений ЮВО выстроен с учетом практического опыта, накопленного в современных боевых действиях. Руководителями занятий стали военнослужащие из числа участников специальной военной операции (СВО), которые постоянно обновляют теоретическую и практическую основу курса в целях эффективной боевой подготовки.

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