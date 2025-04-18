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18.04.2025 (17:00)

ВАИ ЮВО в Армении проводит акцию «За безопасность дорожного движения»

В рамках акции «За безопасность дорожного движения», военнослужащие 216-й военной автомобильной инспекции Южного военного округа (ЮВО) в апреле проводят мероприятие для водителей и механиков-водителей воинских частей, дислоцированных в районе ответственности.

На территории военной базы и авиабазы ЮВО в Армении инспекторами военной автомобильной инспекцией было организовано принятие зачетов на знание водителями ПДД, а также проведен осмотр личного авто и мототранспорта военнослужащих.

Данная акция способствует не только повышению квалификации военнослужащих, но и формированию общественного мнения о важности соблюдения правил дорожного движения. Обладая высоким уровнем дисциплины, военнослужащие становятся примером для гражданского населения.

Основная цель акции – повышение личной ответственности и дорожно-транспортной дисциплины военнослужащих – участников дорожного движения, снижение количества дорожного-транспортных происшествий и тяжести их последствий, формирование у военнослужащих высокой культуры соблюдения правил дорожного движения.

Акция «За безопасность дорожного движения» - стала долговременной практикой, направленной на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Южный военный округ , ВАИ
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