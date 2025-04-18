18.04.2025 (15:15)

Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области по состоянию на 18 апреля 2025 г.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Водолаги, Кровное, Могрица, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:

более 75 005 военнослужащих,

410 танков,

334 боевые машины пехоты,

307 бронетранспортеров,

2 278 боевых бронированных машин,

2 740 автомобилей,

619 артиллерийских орудий,

57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США,

28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,

125 станций РЭБ,

18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО,

57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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