18.04.2025 (15:15)
Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области по состоянию на 18 апреля 2025 г.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Водолаги, Кровное, Могрица, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:
- более 75 005 военнослужащих,
- 410 танков,
- 334 боевые машины пехоты,
- 307 бронетранспортеров,
- 2 278 боевых бронированных машин,
- 2 740 автомобилей,
- 619 артиллерийских орудий,
- 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США,
- 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,
- 125 станций РЭБ,
- 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО,
- 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.