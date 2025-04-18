18.04.2025 (16:00)

Около 600 единиц новейшего высокотехнологического оборудования и спецтехники передано соединению ЮВО для выполнения задач СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Около 600 единиц новейшего высокотехнологического оборудования и спецтехники передано соединению ЮВО для выполнения задач СВО

Около 600 единиц новейшего высокотехнологического оборудования и специальной техники передали волгоградцы мотострелковому соединению Южного военного округа (ЮВО) в рамках военно-патриотической акции «СВОи приходят на помощь».

В акции приняли участие представители командования ЮВО, администрации Волгоградской области, общественных и ветеранских организаций, а также юнармейцы.

В составе дополнительной помощи бронеавтомобили «Сармат-3», автомобили повышенной проходимости «Пикап», мотоциклы военного назначения, квадрокоптеры различного типа. В современных условиях переданное имущество позволит личному составу боевых подразделений более эффективно выполнять задачи специальной военной операции (СВО).

Также, в ходе мероприятия, состоялось награждение отличившихся в боях военнослужащих государственными и ведомственными наградами.

Акции «СВОи приходят на помощь» проводится в рамках поддержки участников СВО в целях достижения положительного результата по привлечению дополнительных ресурсов и современных технологий штатного и народного военного-промышленного комплекса.

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