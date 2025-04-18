18.04.2025 (16:00)
Около 600 единиц новейшего высокотехнологического оборудования и спецтехники передано соединению ЮВО для выполнения задач СВО
Около 600 единиц новейшего высокотехнологического оборудования и специальной техники передали волгоградцы мотострелковому соединению Южного военного округа (ЮВО) в рамках военно-патриотической акции «СВОи приходят на помощь».
В акции приняли участие представители командования ЮВО, администрации Волгоградской области, общественных и ветеранских организаций, а также юнармейцы.
В составе дополнительной помощи бронеавтомобили «Сармат-3», автомобили повышенной проходимости «Пикап», мотоциклы военного назначения, квадрокоптеры различного типа. В современных условиях переданное имущество позволит личному составу боевых подразделений более эффективно выполнять задачи специальной военной операции (СВО).
Также, в ходе мероприятия, состоялось награждение отличившихся в боях военнослужащих государственными и ведомственными наградами.
Акции «СВОи приходят на помощь» проводится в рамках поддержки участников СВО в целях достижения положительного результата по привлечению дополнительных ресурсов и современных технологий штатного и народного военного-промышленного комплекса.