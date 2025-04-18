18.04.2025 (15:30)

Заявление Минобороны России

Киевский режим продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре.



За прошедшие сутки зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики.

В Белгородской области:

17 апреля в 01.37 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Ракитянском районе (1 586 точек поставки).

В Курской области:

17 апреля в 02.22 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ «Сеймская – Клюква № 2».

В Брянской области:

17 апреля в 12.10 в результате атаки украинского БПЛА из-за повреждения выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в населенном пункте Троебортное Севского района.

В Воронежской области:

18 апреля в 07.10 в результате атаки украинского БПЛА в Россошанском районе, в селе Подгорное на ул. Садовая поврежден распределительный надземный стальной газопровод ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».

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