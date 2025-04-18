18.04.2025 (15:30)
Заявление Минобороны России
Киевский режим продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре.
За прошедшие сутки зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики.
В Белгородской области:
17 апреля в 01.37 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Ракитянском районе (1 586 точек поставки).
В Курской области:
17 апреля в 02.22 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ «Сеймская – Клюква № 2».
В Брянской области:
17 апреля в 12.10 в результате атаки украинского БПЛА из-за повреждения выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в населенном пункте Троебортное Севского района.
В Воронежской области:
18 апреля в 07.10 в результате атаки украинского БПЛА в Россошанском районе, в селе Подгорное на ул. Садовая поврежден распределительный надземный стальной газопровод ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».