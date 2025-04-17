17.04.2025 (18:15)

В КВЦ «Патриот» состоялась VIII Межведомственная конференция, посвященная совершенствованию законодательства в сфере госзакупок

VIII Межведомственная конференция, посвященная совершенствованию законодательства в сфере закупок, состоялась 17 апреля 2025 г. в Конгрессно-выставочном центре «Патриот». Конференция является знаковым мероприятием, которое на ежегодной основе организует Департамент государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации для представителей федеральных органов исполнительной власти и подведомственных Минобороны России организаций.

В качестве модератора в конференции принял участие немалая роль в вопросе отводится внесению актуальных изменений в законодательство о закупках, которые позволят заказчику эффективно их осуществлять, а исполнителям выполнять взятые на себя контрактные обязательства.

Так, в конце 2024 года законодательство о контрактной системе дополнено рядом значимых положений, реализация которых началась в 2025 году, и которые касались, как цифровизации закупок, в том числе в отношении контрактов с единственными поставщиками, дополнительных соглашений к контрактам, так и новых правил импортозамещения.

Рассмотрению данных вопросов, а также вопросам регулирования государственного оборонного заказа и расчета начальной максимальной цены контракта были посвящены доклады участников конференции – ответственных должностных лиц Минфина России, ФАС России, Федерального казначейства, Минпромторга России, МВД России, Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса, а также специализированной электронной площадки, оператором которой является ООО «АСТ ГОЗ».

В рамках конференции ее участники обменялись практиками применения законодательства о контрактной системе, выявили проблемные вопросы применения отдельных положений законодательства с учетом внесенных изменений, касающихся предоставления национального режима при осуществлении закупок.

Общая численность участников мероприятия составила 326 человек.

Присутствующие отметили, что полученная ими в ходе конференции информация будет использована на практике при осуществлении закупок

и позволит с максимальным результатом решать поставленные задачи, связанные в том числе с размещением государственного оборонного заказа.

Сформированные по результатам проведения конференции предложения по совершенствованию законодательства о закупках после их обобщения планируется направить регуляторам контрактной системы.

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