18.04.2025 (14:30)

Подводники Северного флота совершенствуют морскую выучку в ходе выполнения задач по предназначению

Экипаж дизель-электрической подводной лодки Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Калуга» отрабатывает элементы курсовой задачи. Она является неотъемлемой частью программы подготовки подводного корабля к выполнению задач по предназначению.

В ходе подготовки к выходу в море на подводной лодке была проведена тренировка по приготовлению корабля к бою и походу и экстренному погружению.

В центральном посту командир подводной лодки даёт команду, звучит сигнал тревоги, экипаж занимает свои боевые места и уверенно действует согласно вводных.

«Благодаря сплоченному экипажу, подводная лодка выполняет все поставленные задачи. Проект этих лодок актуален и на сегодняшний день, главный плюс это её скрытность и малошумность», - отметил командир подводной лодки капитан 2 ранга Виталий Попов.

Подводники провели тренировки по отработке алгоритма действий по погружению на различные глубины от перископной до рабочей различными способами, как в дрейфе, так и на ходу.

На занятиях по специальной подготовке командиры боевых частей проверили готовность личного состава к действиям по вводным, в том числе по решению задач в случаях возникновения неисправностей.

В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море экипажу предстоит выполнить ряд учебно-боевых задач, в том числе тренировку по поиску и атаке субмарины условного противника.

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